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«Челси» может увеличить предложение по Лукаку до 120 миллионов евро

20:51
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«Челси» не теряет надежду подписать форварда «Интера» Ромелу Лукаку, сообщает 3 августа сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, ранее «Интер» отказался от предложения в 100 миллионов евро + Маркос Алонсо. Ожидается, что в ближайшее время лондонский клуб увеличит предложение до 120 миллионов евро + другой игрок. В случае перехода в «Челси» зарплата бельгийца будет серьезно увеличена.

Также указано, что в случае ухода Лукаку «Интер» может приобрести Дувана Сапату («Аталанта») и Хоакина Корреа («Лацио»).

В прошлом сезоне 28-летний Лукаку провел за «Интер» 44 матча во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 10 результативных передач.

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Евгений Петров все материалы автора

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