Андер Эррера: "У меня есть два варианта: новый контракт с "МЮ" и переговоры с другим клубом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера рассказал о том, какие варианты продолжения карьеры у него есть. Его контракт с клубом истекает в конце нынешнего сезона.

- Логично (подумать о своем будущем - прим. "СЭ"), когда у тебя осталось три месяца по контракту и сейчас перервы на матчи сборных. Я сосредоточился на том, чтобы отыграть оставшиеся матчи сезона, - цитирует футболиста Squawka. - Остальное я оставил своему агенту. Возможны оба варианта - новый контракт с "Манчестер Юнайтед" и переговоры с другим клубом.

29-летний испанец в текущем сезоне провел 25 матче за "МЮ" во всех турнирах и забил три мяча при трех голевых передачах.

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