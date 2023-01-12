Амрабат хочет перейти в «Атлетико», несмотря на интерес «Ливерпуля»

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Footmercato.

По информации источника, переход в испанский клуб нравится игроку больше, чем трансфер в «Ливерпуль» или «Тоттенхэм». Амрабату импонирует не только сама страна, но и футбол, который проповедует главный тренер мадридцев Диего Симеоне. Теперь клубам остается договориться о цене трансфера, однако каждый из них расходится в цене за футболиста.

26-летний марокканец выступает за «Фиорентину» с января 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 21 матч и не отметился результативными действиями.