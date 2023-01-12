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12 января, 23:45

Амрабат хочет перейти в «Атлетико», несмотря на интерес «Ливерпуля»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Footmercato.

По информации источника, переход в испанский клуб нравится игроку больше, чем трансфер в «Ливерпуль» или «Тоттенхэм». Амрабату импонирует не только сама страна, но и футбол, который проповедует главный тренер мадридцев Диего Симеоне. Теперь клубам остается договориться о цене трансфера, однако каждый из них расходится в цене за футболиста.

26-летний марокканец выступает за «Фиорентину» с января 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 21 матч и не отметился результативными действиями.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Фиорентина
Софьян Амрабат
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