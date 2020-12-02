Алаба хочет получать 15 миллионов евро в год. На игрока претендуют «Ювентус», «ПСЖ» и «Челси»

Защитник «Баварии» Давид Алаба близок к уходу из клуба в качестве свободного агента, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 28-летнего австрийца, у которого летом 2021 года заканчивается контракт, претендует «Ювентус», «ПСЖ» и «Челси». При этом сам игрок хочет 4-летний контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Алаба провел 14 матчей за «Баварию», в которых забил гол и заработал две желтые карточки.