Алаба хочет получать 15 миллионов евро в год. На игрока претендуют «Ювентус», «ПСЖ» и «Челси»
15:59
Защитник «Баварии» Давид Алаба близок к уходу из клуба в качестве свободного агента, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 28-летнего австрийца, у которого летом 2021 года заканчивается контракт, претендует «Ювентус», «ПСЖ» и «Челси». При этом сам игрок хочет 4-летний контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год.
В текущем сезоне Алаба провел 14 матчей за «Баварию», в которых забил гол и заработал две желтые карточки.
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