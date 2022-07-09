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Сегодня, 06:25

«Аль-Шабаб» арендовал Крыховяка у «Краснодара»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Гжегож Крыховяк.
Фото ФК «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк продолжит карьеру в «Аль-Шабабе», сообщает Twitter клуба из Саудовской Аравии.

Арендное соглашение с 32-летним поляком рассчитано до 30 июня 2023 года. За «Аль-Шабаб» выступает полузащитник Эвер Банега, с которым Крыховяк играл за «Севилью».

Крыховяк перешел в «Краснодар» в августе 2021 года, в сезоне-2021/22 он забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 15 матчах за «быков». Во второй половине сезона игрок приостановил контракт с российским клубом и перешел в греческий АЕК, за который забил 2 мяча и сделал 2 голевых паса в 9 встречах.

Поляк вернулся в расположение «Краснодара» в конце июня. Агент полузащитника утверждал, что футболист не собирается уходить из российской команды.

Гжегож Крыховяк
ФК Краснодар
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