Агент Крыховяка: «Гжегож остается в «Краснодаре»

Агент Гжегожа Крыховяка подтвердил, что игрок остается в «Краснодаре»

Давид Манасия, агент полузащитника Гжегожа Крыховяка опроверг информацию о том, что игрок ведет переговоры о расторжении контракта с «Краснодаром». Ранее сообщалось, что 32-летний поляк прибыл в расположение клуба.

«Краснодар» и Крыховяк ведут переговоры о расторжении контракта? Нет, это не правда. Гжегож остается в «Краснодаре», — цитирует агента Metaratings.ru.

В текущем сезоне за «Краснодар» Крыховяк провел 14 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Контракт полузащитника действует до июня 2024 года.