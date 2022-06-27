Агент Крыховяка: «Гжегож остается в «Краснодаре»
Агент Гжегожа Крыховяка подтвердил, что игрок остается в «Краснодаре»
Давид Манасия, агент полузащитника Гжегожа Крыховяка опроверг информацию о том, что игрок ведет переговоры о расторжении контракта с «Краснодаром». Ранее сообщалось, что 32-летний поляк прибыл в расположение клуба.
«Краснодар» и Крыховяк ведут переговоры о расторжении контракта? Нет, это не правда. Гжегож остается в «Краснодаре», — цитирует агента Metaratings.ru.
В текущем сезоне за «Краснодар» Крыховяк провел 14 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Контракт полузащитника действует до июня 2024 года.
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Торпедо – Сочи
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