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Агент Крыховяка: «Гжегож остается в «Краснодаре»

Агент Гжегожа Крыховяка подтвердил, что игрок остается в «Краснодаре»
Алексей Еремин
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Давид Манасия, агент полузащитника Гжегожа Крыховяка опроверг информацию о том, что игрок ведет переговоры о расторжении контракта с «Краснодаром». Ранее сообщалось, что 32-летний поляк прибыл в расположение клуба.

«Краснодар» и Крыховяк ведут переговоры о расторжении контракта? Нет, это не правда. Гжегож остается в «Краснодаре», — цитирует агента Metaratings.ru.

В текущем сезоне за «Краснодар» Крыховяк провел 14 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Контракт полузащитника действует до июня 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-krykhovyak-ne-sobiraetsya-razryvat-kontrakt-s-krasnodarom-1299427/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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