«Аль-Наср» ведет переговоры с Мане после одобрения «Баварии»

«Аль-Наср» ведет переговоры с нападающим «Баварии» Садио Мане после одобрения немецкого клуба, сообщает Al-Riyadiah.

По информации источника, мюнхенский клуб согласен расстаться с игроком за 30 миллионов евро. Действующий контракт африканца рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 вингер сыграл за «Баварию» 38 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.