«Фулхэм» предложил 28 миллионов евро за 21-летнего полузащитника «Флуминенсе»

«Фулхэм» сделает предложение «Флуминенсе» по покупке полузащитника Андре, сообщил в Twitter журналист Эммануэль Луис.

По информации источника, английский клуб готов заплатить за 21-летнего бразильца около 28 миллионов евро. С учетом бонусов сумма может вырасти до 34 миллионов евро.

В этом сезоне Андре сыграл в 33 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Также на его счету 8 желтых и 2 красные карточки.