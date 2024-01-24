«Аль-Наср» сделает «Манчестер Юнайтед» предложение по трансферу Каземиро и Ван-Биссаки

«Аль-Наср» заинтересован в двоих игроках «Манчестер Юнайтед», утверждает Daily Mail.

По информации источника, саудовский клуб готовит предложение по полузащитнику Каземиро и защитнику Аарону Ван-Биссаке. «Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть вариант с уходом игроков, поскольку хочет расстаться с несколькими высокооплачиваемыми футболистами команды.

Отмечается, что сделка по Каземиро может пройти при участии его бывшего одноклубника Криштиану Роналду.

После 21 тура «Манчестер Юнайтед» с 32 очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.