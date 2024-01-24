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Сегодня, 11:22

«Аль-Наср» сделает «Манчестер Юнайтед» предложение по трансферу Каземиро и Ван-Биссаки

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Каземиро.
Фото Global Look Press

«Аль-Наср» заинтересован в двоих игроках «Манчестер Юнайтед», утверждает Daily Mail.

По информации источника, саудовский клуб готовит предложение по полузащитнику Каземиро и защитнику Аарону Ван-Биссаке. «Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть вариант с уходом игроков, поскольку хочет расстаться с несколькими высокооплачиваемыми футболистами команды.

Отмечается, что сделка по Каземиро может пройти при участии его бывшего одноклубника Криштиану Роналду.

После 21 тура «Манчестер Юнайтед» с 32 очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Аарон Ван-Биссака
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Манчестер Юнайтед
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