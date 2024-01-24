«Манчестер Сити» заинтересован в четырех игроках «Жироны»

«Манчестер Сити» проявляет интерес к четырем игрокам «Жироны», сообщает Cronica Global.

По информации источника, «горожане» следят за полузащитниками Виктором Цыганковым и Яном Коуту и нападающими Артемом Довбиком и Савио.

Утверждается, что спортивный директор «Сити» Чики Бегиристайн 21 января посетил матч «Жироны» против «Севильи» (5:1) в 21 туре испанской ла лиги.

После 21 тура «Жирона» с 52 очками лидирует в чемпионате Испании, опережая «Реал» на одно очко, но у мадридцев есть одна игра в запасе.