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«Ахмат» подписал контракт с нападающим сборной Румынии

18:07
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Президент «Ахмата» Магомед Даудов в Instagram сообщил о переходе в команду форварда «Вииторул» и сборной Румынии Габриэля Янку.

Соглашение 26-летнего нападающего с грозненским клубом рассчитано до лета 2024 года.

«Футболист прибыл в расположение клуба, прошел медицинское обследование и провел первую тренировку. Клуб в течение определенного времени внимательно следил за выступлением игрока за «Вииторул» и сборную», — написал Даудов.

После 19 туров Тинькофф РПЛ «Ахмат» набрал 26 баллов и расположился на 10-й позиции.

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