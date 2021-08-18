«Арсенал» заплатит за Эдегора 40 миллионов евро
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«Арсенал» ведет переговоры с «Реалом» по полузащитнику Мартину Эдегору. Как сообщает VG, лондонский клуб заплатит за 22-летнего норвежца 35-40 миллионов евро.
Таким образом, Эдегор станет самым дорогим норвежским трансфером в истории.
Ранее появилась информация, что «Арсенал» следит за ситуацией с Эдегором.
В прошлом сезоне Эдегор выступал за «Арсенал» на правах аренды с января по май 2021 года. В 20 матчах за команду из Лондона он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.
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