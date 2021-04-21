Агенты Дракслера предложили игрока «Баварии»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может вернуться в Германию, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, 27-летний немец хотел бы продлить контракт с парижанами, однако спортивный директор клуба Леонардо не хочет идти на уступки в соглашении. Сообщается, что агенты хавбека предложили игрока другим клубам, в том числе «Баварии», которая заинтересована только в бесплатном трансфере.

В текущем сезоне Дракслер провел 27 матчей за «ПСЖ», в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Контракт игрока заканчивается летом 2021 года.