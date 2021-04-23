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«Манчестер Сити» согласовал переход 17-летнего форварда «Флуминенсе» Кайки за 12 миллионов евро

06:31
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Форвард «Флуминенсе» Кайки в ближайшее время подпишет контракт с «Манчестер Сити», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за 17-летнего бразильца 12 миллионов евро, а также 20 процентов со следующей продажи. Соглашение будет рассчитано на 5 лет, начиная с 2022 года, когда игрок станет совершеннолетним.

В 2021 году Кайки провел 9 матчей за «Флуминенсе», в которых забил два гола и сделал результативную передачу.

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