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«Бавария» претендует на Камавингу

02:52
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Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в Германии, сообщает France Football.

По сведениям источника, на 18-летнего француза претендует «Бавария». Руководство мюнхенского клуба считает, что Камавинга сможет навязать конкуренцию Джошуа Киммиху и Леону Горецке.

В текущем сезоне Камавинга провел за «Ренн» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

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