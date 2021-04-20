«Бавария» претендует на Камавингу

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в Германии, сообщает France Football.

По сведениям источника, на 18-летнего француза претендует «Бавария». Руководство мюнхенского клуба считает, что Камавинга сможет навязать конкуренцию Джошуа Киммиху и Леону Горецке.

В текущем сезоне Камавинга провел за «Ренн» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.