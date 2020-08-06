Агент Жоржинью опроверг переговоры с «Ювентусом»

Жоау Сантос, агент полузащитника «Челси» Жоржинью, опроверг информацию о том, что игрок ведет переговоры с «Ювентусом».

— Сарри никогда не звонил Жоржинью лично, чтобы уговорить перейти в «Ювентус», — цитирут Жоау Сантоса Radio Kiss Kiss. - Я знаю, что в газетах всякое пишут, но у нас никогда не было прямого контакта с Сарри или даже со спортивным директором Фабио Паратичи.

Когда Паратичи и Марина Грановская придут к соглашению, если они его рассматривают, тогда и только тогда я могу говорить о ситуации.

Все знают, что после пяти лет совместной работы между Сарри и Жоржинью существует очень крепкое взаимопонимание. Я был бы лицемером, чтобы отрицать это, но я также хочу напомнить вам, что у Жоржинью осталось три года контракта в «Челси».