Агент Вендела и Альберто рассказал о будущем футболистов

Агент Тьяго Рибейро, чьими клиентами являются игроки «Зенита» Вендел и Юри Алберто, рассказал о будущем футболистов.

«Останутся ли Вендел и Альберто в «Зените» в следующем сезоне? Еще рано об этом говорить. Все будет зависеть от того, как будут развиваться события в мире к концу сезона и что будет решено на следующий», — цитирует Рибейро Sport24.

Контракт Вендела с «Зенитом» истекает в июне 2025 года. Соглашение Альберто с санкт-петербургским клубом действует до июня 2027 года.