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Сегодня, 21:03

Агент Вендела и Альберто рассказал о будущем футболистов

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Агент Тьяго Рибейро, чьими клиентами являются игроки «Зенита» Вендел и Юри Алберто, рассказал о будущем футболистов.

«Останутся ли Вендел и Альберто в «Зените» в следующем сезоне? Еще рано об этом говорить. Все будет зависеть от того, как будут развиваться события в мире к концу сезона и что будет решено на следующий», — цитирует Рибейро Sport24.

Контракт Вендела с «Зенитом» истекает в июне 2025 года. Соглашение Альберто с санкт-петербургским клубом действует до июня 2027 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-23-agent-vendela-i-alberto-vyskazalsya-ob-budushchem-svoikh-kliyentov-v-zenite

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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