Агент Сон Хын Мина: «Он может оказаться в «Наполи», почему бы и нет?»

Тис Блимайстер, агент нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина, подтвердил информацию о возможном переходе корейца в «Наполи».

— Сон может оказаться в Неаполе, почему бы и нет? — приводит Goal слова Блимайстера. — В футболе нельзя говорить «никогда». Сон любит Италию, кухню и местных людей. Купить его будет непросто, ведь он стоит много денег, но однажды он может уйти.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел в «Тоттенхэме» 8 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.