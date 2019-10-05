Агент Сон Хын Мина: «Он может оказаться в «Наполи», почему бы и нет?»
09:59
Тис Блимайстер, агент нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина, подтвердил информацию о возможном переходе корейца в «Наполи».
— Сон может оказаться в Неаполе, почему бы и нет? — приводит Goal слова Блимайстера. — В футболе нельзя говорить «никогда». Сон любит Италию, кухню и местных людей. Купить его будет непросто, ведь он стоит много денег, но однажды он может уйти.
В текущем сезоне 27-летний игрок провел в «Тоттенхэме» 8 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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