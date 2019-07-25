Агент Ругани подтвердил, что его клиентом интересуются другие клубы

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани вызывает интерес у других клубов, сообщил агент игрока Давиде Торчиа.

- Я не знаю, что в планах у "Юве", но они, несомненно, будут принимать решения, учитывая то, сколько у них игроков высокого уровня, - цитирует агента Tuttomercatoweb. - Возможно, учитывая необходимость сбалансировать состав и экономические причины, они попробуют продать кого-то. Разумеется, должны быть четкие сигналы от клуба. У них сейчас пять защитников, и если Ругани сможет сыграть только один матч в Кубке Италии за год, он должен рассмотреть другие варианты. Естественно, что им интересуются другие клубы. В прошлом году мы отказали "Челси". Это было не только решение клуба, но и наше тоже.

24-летний защитник в прошлом сезоне провел 20 матчей за "Ювентус" во всех турнирах и забил два мяча.

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