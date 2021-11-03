Агент Пабло заявил, что футболист не перейдет в «Краснодар» и останется в «Локомотиве»

Агент защитника «Локомотива» Пабло Рафаэль Феликс сказал, что его клиент не перейдет в «Краснодар». Он опроверг информацию о том, что футболист уже подписал контракт с «быками».

Ранее в СМИ появилась информация, что защитник подписал 3-х летний контракт с «Краснодаром». По информации источника, сумма трансфера составила 3 миллиона евро.

«Мы не вели переговоры с «Краснодаром». Это все слухи! Пабло остается в «Локомотиве», — цитирует агента «РБ Спорт»

30-летний бразилец перешел в «Локомотив» из «Бордо» в зимнее трансферное окно. Всего защитник провел 15 игр за «Локомотив» в чемпионате России, включая пять — в текущем сезоне.