Агент Пабло заявил, что футболист не перейдет в «Краснодар» и останется в «Локомотиве»
Агент защитника «Локомотива» Пабло Рафаэль Феликс сказал, что его клиент не перейдет в «Краснодар». Он опроверг информацию о том, что футболист уже подписал контракт с «быками».
Ранее в СМИ появилась информация, что защитник подписал 3-х летний контракт с «Краснодаром». По информации источника, сумма трансфера составила 3 миллиона евро.
«Мы не вели переговоры с «Краснодаром». Это все слухи! Пабло остается в «Локомотиве», — цитирует агента «РБ Спорт»
30-летний бразилец перешел в «Локомотив» из «Бордо» в зимнее трансферное окно. Всего защитник провел 15 игр за «Локомотив» в чемпионате России, включая пять — в текущем сезоне.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-pablo-ostaetsya-v-lokomotive-peregovory-s-krasnodarom-sluhi/
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