Нападающий «Базеля» Кабрал попал в сферу интересов «Зенита»
Нападающий «Базеля» Артур Кабрал попал в сферу интересов «Зенита», сообщает Transfers24hr.
По информации источника, в его услугах также заинтересованы «Милан» и «Байер».
Кабрал выступает за «Базель» с июля 2020 года. Действующий контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
В текущем сезоне 23-летний бразилец провел 22 матча за команду во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 8 результативных передач.
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