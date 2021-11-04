«Палмейрас» интересуется Эдинсоном Кавани
09:13
«Палмейрас» интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Эдинсоном Кавани, сообщает Daily Express.
По информации источника, бразильский клуб рассматривает возможность подписать 34-летнего уругвайца летом 2022 года на правах свободного агента.
В сезоне-2021/22 Кавани принял участие в 8 матчах «Манчестер Юнайтед», дважды выйдя в стартовом составе, на его счету 1 гол. Контракт 34-летнего уругвайца с «красными дьяволами» действует до конца июня 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.express.co.uk/sport/football/1516069/man-utd-edinson-cavani-contract-news-transfer-updates-SNT
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