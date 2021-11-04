«Палмейрас» интересуется Эдинсоном Кавани

«Палмейрас» интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Эдинсоном Кавани, сообщает Daily Express.

По информации источника, бразильский клуб рассматривает возможность подписать 34-летнего уругвайца летом 2022 года на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 Кавани принял участие в 8 матчах «Манчестер Юнайтед», дважды выйдя в стартовом составе, на его счету 1 гол. Контракт 34-летнего уругвайца с «красными дьяволами» действует до конца июня 2022 года.