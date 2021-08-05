Агент Монтиэля опроверг переговоры со «Спартаком»

Агент защитника «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэля Марсело Симонян опроверг информацию о переговорах со «Спартаком». Ранее спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов рассказал о том, что клуб хотел подписать игрока.

«Ни «Спартак», ни Дмитрий Попов не связывались со мной по поводу трансфера в «Спартак» Гонсало Монтиэля. Это информация неправда. Я ни разу не говорил с Поповым насчет футболистов. 10 миллионов? Вы смеетесь? Даже если появился бы какой-то Попов и предложил такой ценник, то это смешно. За такую сумму ни в какую России мы его не продали бы», — приводит Sportbox слова Симоняна.

В этом сезоне 24-летний Монтиэль сыграл в 17 матчах во всех турнирах и забил 4 гола.