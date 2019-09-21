Агент Манджукича отправился в Катар

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может уйти в катарский клуб «Аль-Райан». Агент 33-летнего хорвата отправился в Катар для проведения переговоров, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Стороны достигли предварительной договоренности о подписании контракта на два года. Зарплата Манджукича составит 7,5 миллиона евро за сезон.

В прошлом сезоне Манджукич провел 33 матча в футболке «Ювентуса», отличившись десятью голами и семью голевыми передачами. Напомним, что «Юве» не включил форварда в заявку на Лигу чемпионов в этом году.

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