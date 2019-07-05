Агент Лаксальта: "Зенит"? Слышал, но ничего конкретного"

Агент полузащитника "Милана" Диего Лаксальта прокомментировал интерес к игроку со стороны "Зенита".

– Встреча с "Миланом" была очень хорошей и продуктивной, – цитирует Calciomercato агента. – Возможно, что он покинет "Милан" после перехода из "Реала" Тео Эрнандеса? Да, такой вариант есть, но посмотрим и продолжим работать. "Зенит"? Да, я слышал, но ничего конкретного. "Аталанта" и "Торино"? На данный момент только слухи.

Сумма трансфера оценивается в 14 миллионов евро, а переговоры могут начаться с 10.

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