Агент Дибалы прибыл в Англию для переговоров с "МЮ"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter. По его информации, представитель 25-летнего аргентинского футболиста планирует обсудить с "красными дьяволами" условия личного контракта его клиента.

Отмечается, что в случае перехода Дибалы в "МЮ", в обратном направлении отправится форвард Ромелу Лукаку. Если обмен состоится, то "Ювентус" будет рассчитывать на доплату, так как оценивает форварда в 100 миллионов евро, когда стоимость бельгийского нападающего "красных дьяволов" - около 82-82 миллионов.

По информации английских СМИ, Дибала хочет получать в "МЮ" 10 миллионов евро в год.

В текущем сезоне нападающий провел 42 матчей за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает Дибалу в 100 миллионов евро.

Paulo Dybala’s agent is now in England to start talks about personal terms with Manchester United. Juventus are waiting to understand the final decision of Dybala about his future; he’d like to stay but Man United will try to push. 🔴 #MUFC #ManUnited #Juventus #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2019

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