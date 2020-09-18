Агент Бэйла подтвердил переход в «Тоттенхэм»

Агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла подтвердил в интервью AS, что переход валлийца в «Тоттенхэм» согласован. Ранее стало известно, что лондонский клуб будет выплачивать игроку половину заработной платы.

Ранее сообщалось, что 18 сентября Бэйол прилетит в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.

Напомним, Бэйл перешел в «Реал» летом 2013 года из «Тоттенхэма» за 101 миллион евро. В прошлом сезоне валлиец в 16 матчах чемпионата Испании забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.