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Агент Бэйла подтвердил переход в «Тоттенхэм»

03:56
Гарет Бэйл. Фото Instagram
Гарет Бэйл. Фото Instagram
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Агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла подтвердил в интервью AS, что переход валлийца в «Тоттенхэм» согласован. Ранее стало известно, что лондонский клуб будет выплачивать игроку половину заработной платы.

Ранее сообщалось, что 18 сентября Бэйол прилетит в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.

Напомним, Бэйл перешел в «Реал» летом 2013 года из «Тоттенхэма» за 101 миллион евро. В прошлом сезоне валлиец в 16 матчах чемпионата Испании забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.

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