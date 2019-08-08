Аарон Муй стал игроком "Брайтона"

"Брайтон" арендовал у вылетевшего в прошлом сезоне в чемпионшип "Хаддерсфилда" полузащитника Аарона Муя, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год.

28-летний Аарон Муй успел провести один матч в чемпионшипе за "Хаддерсфилд". В прошлом сезоне он провел 29 матчей в премьер-лиге - три гола и один ассист.

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