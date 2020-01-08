37-летний Рейна может перейти в «Астон Виллу»

Вратарь «Милана» Пепе Рейна может вернуться в английскую премьер-лигу. Как утверждает Daily Mail, интерес к 37-летнему голкиперу проявляет «Астон Вилла».

Бирмингемцы предлагают Рейне контракт на полгода с возможностью продления на год, если клуб сохранит прописку в премьер-лиге. Сам голкипер недоволен статусом сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и рассчитывает еще поиграть в основе. В нынешнем сезоне на его счету одна игра и один пропущенный мяч.

«Астон Вилла» после 21 тура занимает 17-е место в чемпионате Англии, в 1 очке от зоны вылета.

Рейна уже играл в Англии — с 2005 по 2013 год испанец провел 8 сезонов в составе «Ливерпуля».