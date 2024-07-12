Футбол
Суперлига
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Суперлига

12 июля, 23:59

Тебас: «Из-за борьбы с Пересом возникли неприятные проблемы для моей семьи»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хавьер Тебас.
Фото Global Look Press

Глава ла лиги Хавьер Тебас заявил, что активное противодействие президенту «Реала» Флорентино Пересу негативно сказалось на его семье.

«Возникли неприятные проблемы для моей семьи, но я бы предпочел об этом не рассказывать», — приводит слова Тебаса Sport.es.

Он также отметил, что никто не хочет противостоять боссу мадридского клуба из-за его влияния в Испании. По мнению Тебаса, Перес будет добиваться создания Суперлиги, пока остается на посту президента «Реала».

«Как думаете, почему никто не критикует Переса? Потому что сложно выйти из зоны комфорта и начать критиковать одного из самых влиятельных людей в этой стране. Я признаю это и не требую геройства. Мне не стоит вдаваться в подробности. Вы живете в Испании и сами понимаете, о чем я говорю», — добавил он.

В апреле 2021 года 12 клубов, в том числе «Реал», объявили об организации нового турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. 21 декабря 2023-го Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания нового турнира.

Источник: Sport.es
Футбол
Флорентино Перес
1
0
Читайте также
Благотворительный матч звезд НХЛ и КХЛ пройдет 20 июля
День московского транспорта отметят в столице 13 июля
Врачи осмотрели семерых из 16 незаконно удерживавшихся в Уфе детей
Красно-белые взяли самого дорогого футболиста США, его рост ниже, чем у Месси. Кто такой Эсекьель Барко, которого купил «Спартак»
В Подмосковье разбился самолет Superjet 100. Что известно к этому часу
Англия – Испания: путь на Евро-2024, прогноз на финал и история встреч
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Суд Мадрида частично удовлетворил иск организаторов Суперлиги против ФИФА и УЕФА

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости