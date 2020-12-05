Команда за Зидана. «Реал» выиграл в Севилье

На фоне новых слухов о будущем главного тренера мадридцы обыграли на выезде «Севилью» (1:0).

Чемпионат Испании. Лига 1

12-й тур

«Севилья» — «Реал» — 0:1 (0:0)

Гол: Буну, 55 — в свои ворота.

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос (Идрисси, 80), Ракитич (Гудель, 64), Фернанду Режес, Хоан Хордан (Сусо, 64), де Йонг (Эн-Несири, 64), Окампос, Алейш Видаль, Эль-Хаддади (Оливер Торрес, 46).

«Реал»: Куртуа, Варан, Начо, Менди, Модрич, Кроос, Каземиру, Бензема, Л.Васкес, Винисиус Жуниор, Родригу (Асенсио, 66).

Предупреждения: Кроос, 44. Модрич, 60. Гудель, 76. Винисиус Жуниор, 89.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

5 декабря. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

Тренеры всегда под прицелом, а в случае с «Реалом» — тем более. То, что ты всего несколько месяцев назад выдал серию из десяти побед и выиграл чемпионский титул, уже никого не интересует. Былые заслуги спасают от одной-двух ошибок, но в новом сезоне мадридцы спотыкаются слишком часто. В пяти последних официальных матчах только одна победа, поэтому вопросы о возможной отставке Зинедину Зидану задают уже прямым текстом.

Француз после второго проигрыша «Шахтеру» заявил, что никуда уходить не собирается. Тренера публично поддержали многие легенды «Королевского клуба», включая Икера Касильяса и Уго Санчеса. Пресса же вбрасывала все новые и новые версии будущего Зизу. Писали про сомнения Флорентина Переса в перспективах нынешнего тренера и про четыре матча, после которых в случае неудач в Мадрид позовут Маурисио Покеттино. Ситуация немного успокоилась только после того, как AS процитировал неназванный источник в администрации «Реала», который заверил: клуб не ставит под сомнение работу Зидана.

Впрочем, слова — тем более анонимные — мало что значат с учетом календаря мадридцев. Впереди у них решающий матч в Лиге чемпионов с менхенгладбахской «Боруссией», мадридское дерби и встреча с колючим «Атлетиком». Такой отрезок может стать судьбоносным, и, по некоторым данным, в преддверии встречи с «Севильей» игроки провели собрание, инициатором которого стал Серхио Рамос. Капитан, пока не договорившийся о новом контракте, напомнил партнерам, за какой клуб они играют.

Но, наверное, для Зидана важнее были не слова о доверии со стороны футболистов, а возвращение капитана на поле. Увы, вернувшийся к тренировкам Рамос остался вне заявки, зато на поле мадридцы вышли с горящими глазами. Движение, которого катастрофически не хватало в игре с «Шахтером», было вполне приличным, что можно было объяснить бразильским задором на флангах, где активничали Родригу и Винисиус Жуниор.

Последний из этой парочки мог открыть счет в первой же атаке и в принципе стал самой заметной фигурой первого тайма. Он же отметился в самом ярком до перерыва эпизоде, когда уступил право на удар Бензема, и нервничавший на выходах Буну потащил мяч из дальнего угла. «Севилья» же играла так, словно продолжался ее кошмарный матч с «Челси» (0:4), хотя там Хулен Лопетеги поберег нескольких лидеров для субботней игры. И если в защите у андалусийцев был относительный порядок, то в атаке не получалось ничего. Здесь, впрочем, немалая заслуга принадлежит дисциплинированно игравшему «Реалу».

Гости осознанно играли вторым номером, что стало особенно заметно во второй половине матча, когда «Севилья» стала выигрывать больше единоборств и захватила преимущество за счет увеличившихся скоростей и контроля мяча. Удар Люка де Йонга через себя — это было уже что-то весомое, хотя пробил голландец туда, где находился Куртуа. Но, похоже, «Реалу» только это и требовалось, и, заманив хозяев на свою половину, сливочные разжали пружину контратаки. Мгновенный перевод Крооса на фланг, прострел Менди — и легкое касание катившегося по газону Винисиуса привело к ошибке Буну. Настроившись на прием, марокканец не перестроился под изменение траектории и неловким движением переправил мяч в собственные ворота.

Сказать, что дальше все шло по сценарию «Реала», не совсем объективно. Штрафной Гуделя и классный обводящий удар Сусо выглядели неотразимыми, но в обоих эпизодах от гола «Севилью» отделили считаные сантиметры. Еще раз Куртуа справился с «ножницами» в исполнении Окампоса. Эта команда — за Зидана, который рисковал впервые в карьере остаться без победы в четырех кряду матчах ла лиги.

«Королевский клуб» под началом француза удивительным образом достает из себя все резервы в самых сложных ситуациях. Так было в играх с «Интером», так случилось и на «Рамон Санчес Писхуан». Но очевидно, что на весь сезон этого может не хватить. На фоне кадровых потерь и жесткого календаря Пересу не помешало бы поддержать главного тренера парой зимних трансферов.