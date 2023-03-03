Рабоче-крестьянская победа «Барсы» в класико. А как еще обыграть «Реал» в гостях без двух лидеров?

Обозреватель «СЭ» — о легендарном противостоянии в первом полуфинале Кубка Испании.

Такими выстраданными победами — не на стиле, а на зубах, на невозмоге, на запредельной концентрации — тоже ведь строится большая команда. Сложно было представить, что «Барселона» без Левандовски и вообще чистых центрфорвардов, без Педри и в меньшей степени Дембеле, выиграет у «Реала» в его сильнейшем составе на «Бернабеу». А она сделала это.

Потому что тоненький как тростинка Гави вдруг превратился в настоящего монстра единоборств, накидываясь на любого реаловца с мячом почище всякого бультерьера. Также он сделал и перехват при ауте «Реала» на своей половине поля, который обернулся голевой атакой — пасом Торреса, ударом Кессье, сейвом Куртуа и отскоком мяча в ногу Милитау, от которой — в ворота.

А Араухо? Как этот 23-летний уругвайский защитник с первых секунд вцепился в Винисиуса? Он настолько не давал бразильцу продыха, что тот психанул, получил справедливую желтую, устроил истерику, которая едва не довела его до красной, и успокаивать его пришлось всей команде.

И в этот момент, как мне показалось, как раз и сбился стартовый настрой «сливочных», который и Бензема позволил забить пусть и не засчитанный из-за офсайда гол, и вообще игру диктовать. Но продолжалось это минут 15, потом «Барса» приноровилась, закусилась, начала игру отодвигать. Затем — психоз Винисиуса, потеря «Реалом» собранности. Недаром между желтой карточкой бразильца и автоголом прошло меньше двух минут. Это не выглядело случайностью.

Хави прекрасно отдавал себе отчет в том, что с таким составом и против такого соперника на чужом поле его команде придется намного больше работать, чем творить. Не случайно он говорил, что «Барселоне» в этом матче скорее предстоит быть «Хетафе», чем «Манчестер Сити». Фрагментами так и происходило. Но только фрагментами, поскольку когда каталонцы могли — они из своего среднего или иной раз даже низкого блока выбегали в контратаки. Но и навынос уже во втором тайме, когда сил больше ни на что не оставалось, «Барселона» сыграть не стеснялась. Понимая при этом, что зацепиться за мяч впереди особо некому.

И все равно надежностью и самоотверженностью сзади и вообще при борьбе на любом участке поля Хави удалось разрушить игру Анчелотти. Много ли вы помните даже полумоментов у «Реала»? Их почти не было, хоть «Королевский клуб» вроде и не вылезал с трети поля «Барсы». Но до ворот тер Штегена мяч долетал «сдутым».

Карло Анчелотти и Винисиус. Фото Reuters

А вот «Барса» во втором тайме в контратаке имела железный шанс на второй гол, который сильно облегчил бы ее задачу в ответном матче на «Камп Ноу». Но Кессье, получив мяч с лицевой линии от Торреса, пробил в... Фати. Франк был так раздосадован, что едва не разорвал на себе футболку.

Давление «Реала» было каким-то прямоугольным, что ли. Бесхитростным и предсказуемым. Вообще, это был матч, не способный вызвать восторг. Одни плохо атаковали, другие мужественно оборонялись, изредка контратаковали, а чаще выносили мяч абы куда. Искусством и не пахло, на поле великого стадиона царило сплошное ремесло. Но ослабленная «Барса» наработала на эту рабоче-крестьянскую — как бы дико ни звучало это по отношению к этим командам — победу.

В ответном полуфинале хотелось бы все-таки увидеть другой по качеству и красоте футбол. Но даже подобными выигрышами «Барса» Хави приближается к утерянному статусу. Потому что выигрывать нужно уметь по-всякому, а не только когда игра идет и звезды сверкают. Выигрывать нужно уметь и через не могу, что каталонцы и сделали.

А «Реал» Анчелотти свои победы через не могу в режиме конвейера одерживал в прошлой Лиге чемпионов. И довыигрывался до ушастого трофея. Он и в этом году может случиться — вы же видели, как «сливочные» разобрали на запчасти «Ливерпуль» на «Энфилде». Но после прошлогоднего выступления не особо удивляет, что довольно старая мадридская команда в этом сезоне не так голодна до каждой победы. Ей нужно не только лучше играть, но и больше работать, чем сегодня. По моим ощущениям, «Реал» рассчитывал без Левандовски и Педри взять «Барсу» тепленькой. Но не на тех напал.