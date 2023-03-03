Рабоче-крестьянская победа «Барсы» в класико. А как еще обыграть «Реал» в гостях без двух лидеров?
Такими выстраданными победами — не на стиле, а на зубах, на невозмоге, на запредельной концентрации — тоже ведь строится большая команда. Сложно было представить, что «Барселона» без Левандовски и вообще чистых центрфорвардов, без Педри и в меньшей степени Дембеле, выиграет у «Реала» в его сильнейшем составе на «Бернабеу». А она сделала это.
Потому что тоненький как тростинка Гави вдруг превратился в настоящего монстра единоборств, накидываясь на любого реаловца с мячом почище всякого бультерьера. Также он сделал и перехват при ауте «Реала» на своей половине поля, который обернулся голевой атакой — пасом Торреса, ударом Кессье, сейвом Куртуа и отскоком мяча в ногу Милитау, от которой — в ворота.
А Араухо? Как этот 23-летний уругвайский защитник с первых секунд вцепился в Винисиуса? Он настолько не давал бразильцу продыха, что тот психанул, получил справедливую желтую, устроил истерику, которая едва не довела его до красной, и успокаивать его пришлось всей команде.
И в этот момент, как мне показалось, как раз и сбился стартовый настрой «сливочных», который и Бензема позволил забить пусть и не засчитанный из-за офсайда гол, и вообще игру диктовать. Но продолжалось это минут 15, потом «Барса» приноровилась, закусилась, начала игру отодвигать. Затем — психоз Винисиуса, потеря «Реалом» собранности. Недаром между желтой карточкой бразильца и автоголом прошло меньше двух минут. Это не выглядело случайностью.
Хави прекрасно отдавал себе отчет в том, что с таким составом и против такого соперника на чужом поле его команде придется намного больше работать, чем творить. Не случайно он говорил, что «Барселоне» в этом матче скорее предстоит быть «Хетафе», чем «Манчестер Сити». Фрагментами так и происходило. Но только фрагментами, поскольку когда каталонцы могли — они из своего среднего или иной раз даже низкого блока выбегали в контратаки. Но и навынос уже во втором тайме, когда сил больше ни на что не оставалось, «Барселона» сыграть не стеснялась. Понимая при этом, что зацепиться за мяч впереди особо некому.
И все равно надежностью и самоотверженностью сзади и вообще при борьбе на любом участке поля Хави удалось разрушить игру Анчелотти. Много ли вы помните даже полумоментов у «Реала»? Их почти не было, хоть «Королевский клуб» вроде и не вылезал с трети поля «Барсы». Но до ворот тер Штегена мяч долетал «сдутым».
А вот «Барса» во втором тайме в контратаке имела железный шанс на второй гол, который сильно облегчил бы ее задачу в ответном матче на «Камп Ноу». Но Кессье, получив мяч с лицевой линии от Торреса, пробил в... Фати. Франк был так раздосадован, что едва не разорвал на себе футболку.
Давление «Реала» было каким-то прямоугольным, что ли. Бесхитростным и предсказуемым. Вообще, это был матч, не способный вызвать восторг. Одни плохо атаковали, другие мужественно оборонялись, изредка контратаковали, а чаще выносили мяч абы куда. Искусством и не пахло, на поле великого стадиона царило сплошное ремесло. Но ослабленная «Барса» наработала на эту рабоче-крестьянскую — как бы дико ни звучало это по отношению к этим командам — победу.
В ответном полуфинале хотелось бы все-таки увидеть другой по качеству и красоте футбол. Но даже подобными выигрышами «Барса» Хави приближается к утерянному статусу. Потому что выигрывать нужно уметь по-всякому, а не только когда игра идет и звезды сверкают. Выигрывать нужно уметь и через не могу, что каталонцы и сделали.
А «Реал» Анчелотти свои победы через не могу в режиме конвейера одерживал в прошлой Лиге чемпионов. И довыигрывался до ушастого трофея. Он и в этом году может случиться — вы же видели, как «сливочные» разобрали на запчасти «Ливерпуль» на «Энфилде». Но после прошлогоднего выступления не особо удивляет, что довольно старая мадридская команда в этом сезоне не так голодна до каждой победы. Ей нужно не только лучше играть, но и больше работать, чем сегодня. По моим ощущениям, «Реал» рассчитывал без Левандовски и Педри взять «Барсу» тепленькой. Но не на тех напал.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|23
|19
|2
|2
|45-8
|59
|
2
|Реал
|23
|16
|4
|3
|47-18
|52
|
3
|Р. Сосьедад
|23
|13
|4
|6
|32-23
|43
|
4
|Атлетико
|23
|12
|6
|5
|32-18
|42
|
5
|Бетис
|23
|12
|4
|7
|32-25
|40
|
6
|Р. Вальекано
|23
|9
|7
|7
|29-25
|34
|
7
|Вильярреал
|23
|10
|4
|9
|26-23
|34
|
8
|Осасуна
|23
|9
|6
|8
|22-23
|33
|
9
|Атлетик
|23
|9
|5
|9
|33-26
|32
|
10
|Мальорка
|23
|9
|4
|10
|21-24
|31
|
11
|Жирона
|23
|8
|6
|9
|36-35
|30
|
12
|Эспаньол
|23
|6
|9
|8
|29-34
|27
|
13
|Сельта
|23
|7
|6
|10
|26-34
|27
|
14
|Альмерия
|23
|7
|4
|12
|28-40
|25
|
15
|Севилья
|23
|6
|7
|10
|26-33
|25
|
16
|Кадис
|23
|6
|7
|10
|18-35
|25
|
17
|Вальядолид
|23
|7
|3
|13
|16-33
|24
|
18
|Валенсия
|23
|6
|5
|12
|27-27
|23
|
19
|Хетафе
|23
|5
|7
|11
|20-30
|22
|
20
|Эльче
|23
|1
|6
|16
|17-48
|9
|3.03
|23:00
|
Р. Сосьедад – Кадис
|- : -
|4.03
|16:00
|
Хетафе – Жирона
|- : -
|4.03
|18:15
|
Альмерия – Вильярреал
|- : -
|4.03
|20:30
|
Мальорка – Эльче
|- : -
|4.03
|23:00
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|5.03
|16:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|5.03
|18:15
|
Барселона – Валенсия
|- : -
|5.03
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|5.03
|23:00
|
Бетис – Реал
|- : -
|6.03
|23:00
|
Осасуна – Сельта
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|13
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|18
|2
|3
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|15
|2
|2