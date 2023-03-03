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Рабоче-крестьянская победа «Барсы» в класико. А как еще обыграть «Реал» в гостях без двух лидеров?

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Фото Reuters
Карло Анчелотти и Винисиус.
Фото Reuters
1/2
Обозреватель «СЭ» — о легендарном противостоянии в первом полуфинале Кубка Испании.
Испания. Кубок. 1/2 финала
02 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
0:1
Барселона

Такими выстраданными победами — не на стиле, а на зубах, на невозмоге, на запредельной концентрации — тоже ведь строится большая команда. Сложно было представить, что «Барселона» без Левандовски и вообще чистых центрфорвардов, без Педри и в меньшей степени Дембеле, выиграет у «Реала» в его сильнейшем составе на «Бернабеу». А она сделала это.

Потому что тоненький как тростинка Гави вдруг превратился в настоящего монстра единоборств, накидываясь на любого реаловца с мячом почище всякого бультерьера. Также он сделал и перехват при ауте «Реала» на своей половине поля, который обернулся голевой атакой — пасом Торреса, ударом Кессье, сейвом Куртуа и отскоком мяча в ногу Милитау, от которой — в ворота.

А Араухо? Как этот 23-летний уругвайский защитник с первых секунд вцепился в Винисиуса? Он настолько не давал бразильцу продыха, что тот психанул, получил справедливую желтую, устроил истерику, которая едва не довела его до красной, и успокаивать его пришлось всей команде.

И в этот момент, как мне показалось, как раз и сбился стартовый настрой «сливочных», который и Бензема позволил забить пусть и не засчитанный из-за офсайда гол, и вообще игру диктовать. Но продолжалось это минут 15, потом «Барса» приноровилась, закусилась, начала игру отодвигать. Затем — психоз Винисиуса, потеря «Реалом» собранности. Недаром между желтой карточкой бразильца и автоголом прошло меньше двух минут. Это не выглядело случайностью.

Хави прекрасно отдавал себе отчет в том, что с таким составом и против такого соперника на чужом поле его команде придется намного больше работать, чем творить. Не случайно он говорил, что «Барселоне» в этом матче скорее предстоит быть «Хетафе», чем «Манчестер Сити». Фрагментами так и происходило. Но только фрагментами, поскольку когда каталонцы могли — они из своего среднего или иной раз даже низкого блока выбегали в контратаки. Но и навынос уже во втором тайме, когда сил больше ни на что не оставалось, «Барселона» сыграть не стеснялась. Понимая при этом, что зацепиться за мяч впереди особо некому.

И все равно надежностью и самоотверженностью сзади и вообще при борьбе на любом участке поля Хави удалось разрушить игру Анчелотти. Много ли вы помните даже полумоментов у «Реала»? Их почти не было, хоть «Королевский клуб» вроде и не вылезал с трети поля «Барсы». Но до ворот тер Штегена мяч долетал «сдутым».

Карло Анчелотти и Винисиус.
Фото Reuters

А вот «Барса» во втором тайме в контратаке имела железный шанс на второй гол, который сильно облегчил бы ее задачу в ответном матче на «Камп Ноу». Но Кессье, получив мяч с лицевой линии от Торреса, пробил в... Фати. Франк был так раздосадован, что едва не разорвал на себе футболку.

Давление «Реала» было каким-то прямоугольным, что ли. Бесхитростным и предсказуемым. Вообще, это был матч, не способный вызвать восторг. Одни плохо атаковали, другие мужественно оборонялись, изредка контратаковали, а чаще выносили мяч абы куда. Искусством и не пахло, на поле великого стадиона царило сплошное ремесло. Но ослабленная «Барса» наработала на эту рабоче-крестьянскую — как бы дико ни звучало это по отношению к этим командам — победу.

В ответном полуфинале хотелось бы все-таки увидеть другой по качеству и красоте футбол. Но даже подобными выигрышами «Барса» Хави приближается к утерянному статусу. Потому что выигрывать нужно уметь по-всякому, а не только когда игра идет и звезды сверкают. Выигрывать нужно уметь и через не могу, что каталонцы и сделали.

2&nbsp;марта. &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Хави нашел конспекты Бердыева? «Барселона» обыграла «Реал» в кубковом полуфинале

А «Реал» Анчелотти свои победы через не могу в режиме конвейера одерживал в прошлой Лиге чемпионов. И довыигрывался до ушастого трофея. Он и в этом году может случиться — вы же видели, как «сливочные» разобрали на запчасти «Ливерпуль» на «Энфилде». Но после прошлогоднего выступления не особо удивляет, что довольно старая мадридская команда в этом сезоне не так голодна до каждой победы. Ей нужно не только лучше играть, но и больше работать, чем сегодня. По моим ощущениям, «Реал» рассчитывал без Левандовски и Педри взять «Барсу» тепленькой. Но не на тех напал.

Карло Анчелотти
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
5
12
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Хави нашел конспекты Бердыева? «Барселона» обыграла «Реал» в кубковом полуфинале
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 23 19 2 2 45-8 59
2
 Реал 23 16 4 3 47-18 52
3
 Р. Сосьедад 23 13 4 6 32-23 43
4
 Атлетико 23 12 6 5 32-18 42
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 23 9 7 7 29-25 34
7
 Вильярреал 23 10 4 9 26-23 34
8
 Осасуна 23 9 6 8 22-23 33
9
 Атлетик 23 9 5 9 33-26 32
10
 Мальорка 23 9 4 10 21-24 31
11
 Жирона 23 8 6 9 36-35 30
12
 Эспаньол 23 6 9 8 29-34 27
13
 Сельта 23 7 6 10 26-34 27
14
 Альмерия 23 7 4 12 28-40 25
15
 Севилья 23 6 7 10 26-33 25
16
 Кадис 23 6 7 10 18-35 25
17
 Вальядолид 23 7 3 13 16-33 24
18
 Валенсия 23 6 5 12 27-27 23
19
 Хетафе 23 5 7 11 20-30 22
20
 Эльче 23 1 6 16 17-48 9
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38 тур
3.03 23:00
Р. Сосьедад – Кадис
 - : -
4.03 16:00
Хетафе – Жирона
 - : -
4.03 18:15
Альмерия – Вильярреал
 - : -
4.03 20:30
Мальорка – Эльче
 - : -
4.03 23:00
Атлетико – Севилья
 - : -
5.03 16:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
5.03 18:15
Барселона – Валенсия
 - : -
5.03 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
5.03 23:00
Бетис – Реал
 - : -
6.03 23:00
Осасуна – Сельта
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 13 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
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Стефан Савич

Атлетико

 15 2 2
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