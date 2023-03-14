Скандал с выплатами судьям набирает обороты. «Барселону» обвиняют и прокуратура, и клубы во главе с «Реалом»
Лапорта не обвиняемый
Когда готовый вцепиться мертвой хваткой в неправильно поставленную запятую президент ла лиги Хавьер Тебас заявил, что у возглавляемой им организации нет юридических оснований для санкций в отношении «Барселоны», кому-то могло показаться, что сине-гранатовые выйдут сухими из воды. А история о том, как каталонский клуб за почти два десятка лет выплатил бывшему вице-президенту технического судейского комитета Королевской федерации футбола Хосе Марии Энрикесу Негрейре более семи миллионов евро, забудется за давностью лет.
Однако в первых комментариях Тебаса звучала и другая мысль. О том, что лига включится в процесс в том случае, если прокуратура обнаружит в деле криминальную составляющую. И вот она появилась в виде обвинений сразу по трем пунктам — коррупции в спортивном бизнесе, недобросовестном управлении и фальсификации документов.
В числе обвиняемых кроме уже упоминавшегося Негрейры фигурируют бывшие президенты «Барсы» Сандро Россель и Жозеп Бартомеу, а также входившие в руководство сине-гранатовых Оскар Грау и Альберто Солер. Интересно, что выплаты проводились и во время первого президентства Жоана Лапорты, однако закон обратной силы не имеет и на прошлый этап работы клубного босса не распространяется. Так что он как максимум выступит в роли свидетеля и будет опрошен следователями.
Сложнее всех, судя по всему, придется Бартомеу. Тем более интерес правоохранителей возник еще в его смутную эпоху. Больше того, согласно информации El Confidencial, клуб сам прокололся, решив добиться налоговых вычетов с сумм, которые проходили через фирмы сына Негрейры, оказывавшие «Барсе» услуги по видеоконсалтингу.
Налоговики увидели нарушения, а уже позже обратили внимание на явно завышенные цены и выявили признаки проведения фиктивных платежей. В итоге пытавшийся сэкономить 900 тысяч евро клуб мог отделаться штрафами на примерно такую же сумму. Но так как процесс затянулся и согласие каталонцев с претензиями запоздало, дело передали в прокуратуру, а она принялась разматывать клубок.
Тактическая пауза
«Барселона» установила и поддерживала строго конфиденциальное устное соглашение с Негрейрой, чтобы он на правах вице-президента технического судейского комитета за деньги совершал действия, выгодные «Барселоне» в судействе", — говорится в заявлении прокуратуры.
Обвинения серьезные, и фигурантам дела могут грозить как штрафы, так и тюремное заключение сроком до шести лет. Но что будет на деле? Прежде всего, речь о доказательной базе, с которой у следствия могут возникнуть серьезные проблемы. Например, Негрейра, у которого диагностирована болезнь Альцгеймера, воспользовался правом отказаться от показаний. Так что мы вряд ли узнаем детали истории о том, как уже после ухода со своего поста он якобы предлагал «Барсе» помощь с ВАР. Насколько это серьезно, понять уже невозможно, так как клуб данное сообщение проигнорировал.
На данный момент конкретики в действиях прокуратуры мало. Очевидно, что следователям нужны конкретные и доказанные случаи подкупа судей. Пока их нет, и не факт, что они появятся в деле. Разве что работающий сейчас ВАР Хавьер Эстрада Фернандес подал заявление на Негрейру, заявив, что тот имел или мог иметь влияние на судей и в действиях чиновника был корыстный мотив. Только это не факты, а предположения.
Тем более технический судейский комитет не имеет отношения к назначениям арбитров и только оценивает их работу. Некоторые эксперты даже предполагают, что заявления правоохранителей в большей степени медийны, а информационная ответная атака идет полным ходом. Пока неофициальная, но близкие к клубу СМИ уже выдали тонны материалов, вспомнив, как во времена сотрудничества с Негрейрой команда из-за ошибок судей лишалась титулов. Раскопали даже историю из прошлого века и цитату главы испанских судей Хосе Пласы, заявившего: «Пока я здесь, «Барса» не выиграет чемпионат».
А на официальном уровне сине-гранатовые держат тактическую паузу, наняв независимых юристов, и планируют, что Лапорта даст развернутые комментарии, изучив все материалы и вникнув в суть дела. Сейчас все свелось к заявлению, в котором говорится: «Барселона» будет способствовать расследованию. Заключение прокурора, которое включает в себя жалобу, всего лишь следственная гипотеза. Именно в судебном расследовании, которое стартует совсем скоро, нужно будет подтвердить или опровергнуть обвинения".
Удар из Мадрида
В свою очередь, Лапорта ограничился адресованной болельщикам записью в соцсетях: «Вы можете быть спокойны. «Барса» невиновна в том, в чем ее обвиняют, и стала жертвой кампании против ее чести, в которую вовлечены все. Мы будем защищать «Барсу» и доказывать невиновность клуба. Многим придется исправиться».
Данный комментарий, возможно, даже не появился бы, если бы не позиция «Реала». Союзник сине-гранатовых в проекте по созданию Суперлиги разочаровал каталонцев своим заявлением по итогам срочного заседания совета директоров, созванного после выдвинутых каталонской прокуратурой обвинений. «Королевский клуб» выразил обеспокоенность серьезностью дела, заявил о доверии к правовой системе и в защиту своих законных прав готов присутствовать в суде, когда процесс будет открыт.
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Это почти нож в спину. А может быть, желание угодить болельщикам. Или даже формальность, так как обвинения готово поддержать большинство клубов ла лиги. Однако есть масса нюансов. Например, в материале El Mundo указывается, что формулировки в заявлении прокуратуры не такие жесткие, как ожидалось, и там присутствуют пункты, на основании которых судья может даже отказать в открытии дела.
Тем более у «Барсы» есть опыт серьезных юридических споров. В свое время Верховный суд Испании оправдал заключенного под стражу и обвинявшегося в мошенничестве Росселя. Этот экс-президент и Бартомеу также вышли победителями из дела с трансфером Неймара. А сейчас эксперты, упоминая крайние меры наказания вплоть до ликвидации юридического лица, в основном сходятся во мнении, что дело в худшем случае ограничится штрафами.
Правда, на данный момент на «Барсу» ополчился весь испанский футбол, и в воскресенье в Бильбао болельщики по ходу игры скандировали: «В сегунду!» — демонстрируя фальшивые купюры с эмблемой каталонцев и словом «мафия». А какой была реакция трибун, когда арбитр отменил в концовке гол «Атлетика»! Кажется, в этой истории все только начинается по-настоящему, и самое интересное в «деле Негрейры» впереди.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|25
|21
|2
|2
|47-8
|65
|
2
|Реал
|25
|17
|5
|3
|50-19
|56
|
3
|Атлетико
|25
|14
|6
|5
|39-19
|48
|
4
|Р. Сосьедад
|25
|13
|6
|6
|33-24
|45
|
5
|Бетис
|25
|12
|6
|7
|33-26
|42
|
6
|Вильярреал
|25
|11
|5
|9
|29-24
|38
|
7
|Р. Вальекано
|25
|9
|8
|8
|29-28
|35
|
8
|Осасуна
|25
|9
|7
|9
|22-24
|34
|
9
|Атлетик
|25
|9
|6
|10
|33-27
|33
|
10
|Мальорка
|25
|9
|5
|11
|22-26
|32
|
11
|Сельта
|25
|8
|7
|10
|29-34
|31
|
12
|Жирона
|25
|8
|6
|11
|38-39
|30
|
13
|Севилья
|25
|7
|7
|11
|29-40
|28
|
14
|Вальядолид
|25
|8
|4
|13
|19-35
|28
|
15
|Эспаньол
|25
|6
|9
|10
|31-39
|27
|
16
|Кадис
|25
|6
|9
|10
|20-37
|27
|
17
|Валенсия
|25
|7
|5
|13
|28-28
|26
|
18
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|25-34
|26
|
19
|Альмерия
|25
|7
|4
|14
|29-44
|25
|
20
|Эльче
|25
|2
|7
|16
|19-49
|13
|10.03
|23:00
|
Кадис – Хетафе
|2 : 2
|11.03
|16:00
|
Реал – Эспаньол
|3 : 1
|11.03
|18:15
|
Эльче – Вальядолид
|1 : 1
|11.03
|20:30
|
Сельта – Р. Вальекано
|3 : 0
|11.03
|23:00
|
Валенсия – Осасуна
|1 : 0
|12.03
|16:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|1 : 1
|12.03
|18:15
|
Севилья – Альмерия
|2 : 1
|12.03
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|1 : 1
|12.03
|23:00
|
Атлетик – Барселона
|0 : 1
|13.03
|23:00
|
Жирона – Атлетико
|0 : 1
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|12
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|12
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|18
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|14
|3
|1
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|17
|2
|3