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Сегодня, 11:00

Скандал с выплатами судьям набирает обороты. «Барселону» обвиняют и прокуратура, и клубы во главе с «Реалом»

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Жоан Лапорта
Жоан Лапорта.
Фото Global Look Press
Жоан Лапорта
Жоан Лапорта.
Фото Global Look Press
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Каталонский клуб погружается в пучину скандала.

Лапорта не обвиняемый

Когда готовый вцепиться мертвой хваткой в неправильно поставленную запятую президент ла лиги Хавьер Тебас заявил, что у возглавляемой им организации нет юридических оснований для санкций в отношении «Барселоны», кому-то могло показаться, что сине-гранатовые выйдут сухими из воды. А история о том, как каталонский клуб за почти два десятка лет выплатил бывшему вице-президенту технического судейского комитета Королевской федерации футбола Хосе Марии Энрикесу Негрейре более семи миллионов евро, забудется за давностью лет.

Однако в первых комментариях Тебаса звучала и другая мысль. О том, что лига включится в процесс в том случае, если прокуратура обнаружит в деле криминальную составляющую. И вот она появилась в виде обвинений сразу по трем пунктам — коррупции в спортивном бизнесе, недобросовестном управлении и фальсификации документов.

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В числе обвиняемых кроме уже упоминавшегося Негрейры фигурируют бывшие президенты «Барсы» Сандро Россель и Жозеп Бартомеу, а также входившие в руководство сине-гранатовых Оскар Грау и Альберто Солер. Интересно, что выплаты проводились и во время первого президентства Жоана Лапорты, однако закон обратной силы не имеет и на прошлый этап работы клубного босса не распространяется. Так что он как максимум выступит в роли свидетеля и будет опрошен следователями.

Сложнее всех, судя по всему, придется Бартомеу. Тем более интерес правоохранителей возник еще в его смутную эпоху. Больше того, согласно информации El Confidencial, клуб сам прокололся, решив добиться налоговых вычетов с сумм, которые проходили через фирмы сына Негрейры, оказывавшие «Барсе» услуги по видеоконсалтингу.

Налоговики увидели нарушения, а уже позже обратили внимание на явно завышенные цены и выявили признаки проведения фиктивных платежей. В итоге пытавшийся сэкономить 900 тысяч евро клуб мог отделаться штрафами на примерно такую же сумму. Но так как процесс затянулся и согласие каталонцев с претензиями запоздало, дело передали в прокуратуру, а она принялась разматывать клубок.

Тактическая пауза

«Барселона» установила и поддерживала строго конфиденциальное устное соглашение с Негрейрой, чтобы он на правах вице-президента технического судейского комитета за деньги совершал действия, выгодные «Барселоне» в судействе", — говорится в заявлении прокуратуры.

Обвинения серьезные, и фигурантам дела могут грозить как штрафы, так и тюремное заключение сроком до шести лет. Но что будет на деле? Прежде всего, речь о доказательной базе, с которой у следствия могут возникнуть серьезные проблемы. Например, Негрейра, у которого диагностирована болезнь Альцгеймера, воспользовался правом отказаться от показаний. Так что мы вряд ли узнаем детали истории о том, как уже после ухода со своего поста он якобы предлагал «Барсе» помощь с ВАР. Насколько это серьезно, понять уже невозможно, так как клуб данное сообщение проигнорировал.

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На данный момент конкретики в действиях прокуратуры мало. Очевидно, что следователям нужны конкретные и доказанные случаи подкупа судей. Пока их нет, и не факт, что они появятся в деле. Разве что работающий сейчас ВАР Хавьер Эстрада Фернандес подал заявление на Негрейру, заявив, что тот имел или мог иметь влияние на судей и в действиях чиновника был корыстный мотив. Только это не факты, а предположения.

Тем более технический судейский комитет не имеет отношения к назначениям арбитров и только оценивает их работу. Некоторые эксперты даже предполагают, что заявления правоохранителей в большей степени медийны, а информационная ответная атака идет полным ходом. Пока неофициальная, но близкие к клубу СМИ уже выдали тонны материалов, вспомнив, как во времена сотрудничества с Негрейрой команда из-за ошибок судей лишалась титулов. Раскопали даже историю из прошлого века и цитату главы испанских судей Хосе Пласы, заявившего: «Пока я здесь, «Барса» не выиграет чемпионат».

А на официальном уровне сине-гранатовые держат тактическую паузу, наняв независимых юристов, и планируют, что Лапорта даст развернутые комментарии, изучив все материалы и вникнув в суть дела. Сейчас все свелось к заявлению, в котором говорится: «Барселона» будет способствовать расследованию. Заключение прокурора, которое включает в себя жалобу, всего лишь следственная гипотеза. Именно в судебном расследовании, которое стартует совсем скоро, нужно будет подтвердить или опровергнуть обвинения".

Жоан Лапорта
Жоан Лапорта.
Фото Global Look Press

Удар из Мадрида

В свою очередь, Лапорта ограничился адресованной болельщикам записью в соцсетях: «Вы можете быть спокойны. «Барса» невиновна в том, в чем ее обвиняют, и стала жертвой кампании против ее чести, в которую вовлечены все. Мы будем защищать «Барсу» и доказывать невиновность клуба. Многим придется исправиться».

Данный комментарий, возможно, даже не появился бы, если бы не позиция «Реала». Союзник сине-гранатовых в проекте по созданию Суперлиги разочаровал каталонцев своим заявлением по итогам срочного заседания совета директоров, созванного после выдвинутых каталонской прокуратурой обвинений. «Королевский клуб» выразил обеспокоенность серьезностью дела, заявил о доверии к правовой системе и в защиту своих законных прав готов присутствовать в суде, когда процесс будет открыт.

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Это почти нож в спину. А может быть, желание угодить болельщикам. Или даже формальность, так как обвинения готово поддержать большинство клубов ла лиги. Однако есть масса нюансов. Например, в материале El Mundo указывается, что формулировки в заявлении прокуратуры не такие жесткие, как ожидалось, и там присутствуют пункты, на основании которых судья может даже отказать в открытии дела.

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Тем более у «Барсы» есть опыт серьезных юридических споров. В свое время Верховный суд Испании оправдал заключенного под стражу и обвинявшегося в мошенничестве Росселя. Этот экс-президент и Бартомеу также вышли победителями из дела с трансфером Неймара. А сейчас эксперты, упоминая крайние меры наказания вплоть до ликвидации юридического лица, в основном сходятся во мнении, что дело в худшем случае ограничится штрафами.

Правда, на данный момент на «Барсу» ополчился весь испанский футбол, и в воскресенье в Бильбао болельщики по ходу игры скандировали: «В сегунду!» — демонстрируя фальшивые купюры с эмблемой каталонцев и словом «мафия». А какой была реакция трибун, когда арбитр отменил в концовке гол «Атлетика»! Кажется, в этой истории все только начинается по-настоящему, и самое интересное в «деле Негрейры» впереди.

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
Жоан Лапорта
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 25 21 2 2 47-8 65
2
 Реал 25 17 5 3 50-19 56
3
 Атлетико 25 14 6 5 39-19 48
4
 Р. Сосьедад 25 13 6 6 33-24 45
5
 Бетис 25 12 6 7 33-26 42
6
 Вильярреал 25 11 5 9 29-24 38
7
 Р. Вальекано 25 9 8 8 29-28 35
8
 Осасуна 25 9 7 9 22-24 34
9
 Атлетик 25 9 6 10 33-27 33
10
 Мальорка 25 9 5 11 22-26 32
11
 Сельта 25 8 7 10 29-34 31
12
 Жирона 25 8 6 11 38-39 30
13
 Севилья 25 7 7 11 29-40 28
14
 Вальядолид 25 8 4 13 19-35 28
15
 Эспаньол 25 6 9 10 31-39 27
16
 Кадис 25 6 9 10 20-37 27
17
 Валенсия 25 7 5 13 28-28 26
18
 Хетафе 25 6 8 11 25-34 26
19
 Альмерия 25 7 4 14 29-44 25
20
 Эльче 25 2 7 16 19-49 13
Результаты / календарь
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38 тур
10.03 23:00
Кадис – Хетафе
 2 : 2
11.03 16:00
Реал – Эспаньол
 3 : 1
11.03 18:15
Эльче – Вальядолид
 1 : 1
11.03 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 3 : 0
11.03 23:00
Валенсия – Осасуна
 1 : 0
12.03 16:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 1 : 1
12.03 18:15
Севилья – Альмерия
 2 : 1
12.03 20:30
Вильярреал – Бетис
 1 : 1
12.03 23:00
Атлетик – Барселона
 0 : 1
13.03 23:00
Жирона – Атлетико
 0 : 1
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 12
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 12
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 17 2 3
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