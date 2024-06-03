Суд оправдал Лапорту в деле о подкупе судей. Но скандальное «дело Негрейры» еще не закрыто

Каталонский клуб отвертелся?

В «Барселоне» перманентное неспокойствие последние несколько лет — но самой главной беды удалось миновать. Обвинения в коррупции, которые впервые прозвучали весной 2023 года и грозили каталонцам самыми страшными карами вплоть до понижения в классе, сняты.

Что за «дело Негрейры»?

Скандал прогремел в феврале 2023-го, когда испанские медиа сообщили, что «Барселона», оказывается, долгие годы платила вице-президенту технического судейского комитета Королевской федерации футбола Хосе Негрейре. В период с 2001 по 2018 годы клуб перечислил ему 7,5 миллиона евро. Само собой, появились подозрения в коррупции.

Фото Global Look Press

Они усилились, когда уже в марте испанская прокуратура подала в суд на «Барсу», Хосе Негрейру и его сына, а также двух бывших президентов сине-гранатовых, Жозепа Бартомеу и Сандро Росселя, сразу с тремя обвинениями — в коррупции, недобросовестном управлении и фальсификации документов.

Суть обвинений была в следующем: «Барселона» точно выплачивала деньги Негрейре через фирмы-прокладки, когда тот входил в судейский корпус, и перестала это делать, как только чиновник ушел в отставку. Суду предстояло выяснить, что именно оплачивали каталонцы.

В клубе сразу заявили, что никакого криминала нет — покупалась не лояльность судей, а отчеты и рекомендации. Например, Негрейра в своих документах рассказывал, как каталонским игрокам вести себя с тем или иным судьей, какую политику выстраивать клубу, объяснял причины решений. В «Барселоне» также сказали, что считают это обычной практикой.

Впрочем, с такой трактовкой согласны не все. Например, глава лиги Хавьер Тебас: «Вспомните, как все начиналось, когда только появилась эта новость. «Барселона» ответила, что все так делают. Насколько мне известно, это не так. Не все платят руководству судейского департамента».

Кроме Тебаса ситуация возмутила многие клубы ла лиги — возглавил их, конечно, «Реал». Мадридцы мало высказывались публично, но кулуарно были одними из тех, кто хотел довести дело до конца. По данным испанских медиа, в «Реале» даже требовали увольнения всех судей, когда-либо сотрудничавших с Негрейрой.

28 сентября ведущий дело глава суда Барселоны Хоакин Агирре признал выплату Негрейре преступлением. В штабе судейского комитета RFEF прошли обыски. В октябре президент «Барсы» Жоан Лапорта, изначально назначенный свидетелем, стал обвиняемым — в период его правления Негрейра получил от каталонского клуба около миллиона евро.

Но сине-гранатовые продолжили настаивать на том, что состав преступления отсутствует — судьям никто не платил, а утверждения о коррупции подрывают репутацию клуба. Обвинение тоже не отошло от барьера — к делу даже подключился УЕФА.

Жоан Лапорта. Фото Getty Images

Дело развалилось. Но опасность сохраняется

Все резко изменилось в январе 2024-го — тот же Хоакин Агирре, ранее обвинивший «Барселону» во взяточничестве, решил завершить расследование из-за отсутствия доказательств. Чиновник искал факты подкупа судей или договорные матчи, но не нашел — все банковские переводы оказались чисты. Агирре признал, что спортивной коррупции нет, но сохранил подозрение в налоговых махинациях.

Уже в мае на фоне закрытого дела стали отваливаться подозреваемые. Первым оправданным обвиняемым стала «Барселона» — суд аннулировал обвинение во взяточничестве со стороны каталонцев. «Блауграна» осталась довольна: «Клуб удовлетворен решением, поскольку оно подтверждает позицию, защищаемую клубом, и исключает гипотезу предполагаемого преступления, связанного со взяточничеством», — сказано в официальном заявлении.

А 31 мая стало известно, что из категории обвиняемых вывели Жоана Лапорту и его совет директоров. Ранее антикоррупционная прокуратура обжаловала обвинительный приговор в отношении нынешнего президента каталонцев, так как у предполагаемого преступления истек срок давности. Суд удовлетворил просьбу.

Интересно, что Сандро Россель и Жоан Бартомеу, а также сам Хосе Негрейра еще остаются подозреваемыми. Хотя первые двое также написали апелляции, а экс-глава судейского комитета и вовсе заявил, что страдает старческим слабоумием и подсудимым быть не может.

«Барселоне» еще могут быть предъявлены обвинения в налоговых нарушениях и фальсификации документов, так что это еще не конец истории. Но уже можно примерно предположить, чем она закончится — скорее всего, жестких санкций «Барселона» избежит.