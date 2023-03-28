Бан в еврокубках, понижение в классе и жуткий позор. В ближайшее время «Барселона» может окунуться в ад

Подробности судейского скандала поражают.

«Барселона», пожалуй, самый многострадальный топ-клуб Европы последних нет. Откровенно идиотская политика предыдущего президента Жозепа Бартомеу привела клуб на дно финансовой ямы, из которой клуб не выбрался до сих пор. Уход Месси, похороненная репутация после «Барсагейта», кошмарные результаты в еврокубках — «Барса» как по Данте проходит через все круги ада. Но до девятого круга каталонцы, похоже, еще не добрались.

Дело Негрейры — еще одна история, которая уничтожает доброе имя клуба. Сложно представить в спорте явление более мерзкое, чем покупка судейской благосклонности. В материале от 14 марта мы рассказывали о первых известных деталях той истории. Если вкратце, каталонский клуб за почти два десятка лет выплатил бывшему вице-президенту технического судейского комитета Королевской федерации футбола Хосе Марии Энрикесу Негрейре более семи миллионов евро за консультационные услуги. Закончилось же сотрудничество, когда функционер покинул свой пост. Лапорта уверяет, что клуб просто пытаются опорочить, но прокуратура уже начала расследование. Да и вообще за две прошедшие недели болельщики «Барселоны» увидели множество по-настоящему тревожных новостей.

Катастрофические последствия

23 марта El Confidencial выпустил материал, в котором рассказывалось о последствиях для «Барселоны», если обвинения в покупке влияния судей подтвердятся. По их информации, «Барсу» могут отстранить от участия в еврокубках на год, так как в регламенте УЕФА прописан запрет на незаконные методы влияния со стороны клубов на результаты матчей как на международном, так и на национальном уровне. Испанская прокуратура подала иск в суд на клуб, а также на бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя. Стоит отметить, что нынешний президент Жоан Лапорта в списке подозреваемых не числится — по делу он проходит как свидетель. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в июне этого года.

Вскоре УЕФА объявил о начале расследования. «Сегодня были назначены инспекторы УЕФА для проведения расследования возможного нарушения правовой базы УЕФА со стороны «Барселоны» в связи с так называемым делом Негрейры, — говорится в заявлении организации.

Ла лига и ее президент Хавьер Тебас не собираются помогать клубу. Более того, как пишет As , руководство лиги рассматривает возможность подать жалобу на каталонцев в ФИФА и передать ей соответствующие материалы, если этого не сделает Королевская испанская футбольная федерация. Последствия для «Барсы» могут быть самыми жуткими — от снятия очков до понижения в дивизионе.

«Сплю ли я спокойно после скандала с Негрейрой? Нет. Было бы странно, если бы это не обсуждали, — говорит Тебас. — Это заставляет меня терять сон, потому что это самая серьезная вещь с точки зрения репутации соревнования, которая случалась с нами в истории футбола. Меня беспокоит то, как мы вынуждены справляться с ситуацией на репутационном и политическом уровне. Руководство «Барселоны» выражает спокойствие? Ну, если они так спокойны, пусть они убедят в этом и всех нас, и мы тоже успокоимся. Нам нужны объяснения, они не должны оставить их только для себя. Я думаю, они тоже должны волноваться. Вспомните, как все начиналось, когда только появилась эта новость. Они ответили, что все так делают. Насколько мне известно, это не так. Не все платят руководству судейского департамента».

Последствия для «Барселоны» могут оказаться самые печальные. В случае бана в еврокубках клуб недосчитается огромной суммы денег и столкнется с необходимостью еще более снижать зарплатную ведомость. По словам Тебаса, никакие «рычаги» больше не помогут. Кроме того, делом Негрейры очень обеспокоены инвесторы «Барселоны». Известно, что кредитор клуба банк Goldman Sachs направил в клуб анкету с 20 вопросами о последствиях дела. Лапорта заполнил ее и изложил свое видение, но банк эти объяснения не устроили.

Жоан Лапорта. Фото Global Look Press

Новые детали

За две недели испанские медиа успели накопать кучу деталей расследования. Выяснилось следующее.

У «Барселоны» было устное соглашение с Негрейрой, никаких документов найти не удалось, а люди, оформлявшие договор, уже не работают в клубе. Эти детали в «Барсе» не смогли объяснить даже налоговой инспекции.

17 марта Marca опубликовала детали разговора Негрейры с инспекторами из налоговой. Он отрицал, что платил судьям из тех денег, что получал от «Барселоны», а также заявил, что руководителей клуба видел не чаще шести раз в год. Также он рассказал, что его работой было ездить на матчи и получать информацию о том, почему судьи принимали те или иные решения, так как, по версии Негрейры, в «Барселоне» считали, что против них есть судейский заговор. «В «Барселоне» желали , чтобы против клуба не принималось решений, чтобы все было нейтрально», — сказал Негрейра.

В 2003-м, во время первого президентского срока в «Барселоне», Лапорта отказался от сотрудничества с Негрейрой, так как хотел порвать со всем наследием, оставшимся от предыдущего управленца Жоана Гаспара. Однако спустя два года Жоан снова начал сотрудничать с бывшим арбитром. Более того, платить тому стали даже больше, и сумма росла из года в год — в сезоне-2005/06 Негрейра получил от «Барсы» 152 тысячи евро, в сезоне-2009/10 — уже 575 тысяч.

Информация от Mundo Deportivo . В 2016-м Негрейра и его сын советовали «Барсе» «озаботиться» отношениями с судьей Хилем Мансано, который в силу молодости и таланта будет обслуживать важные матчи ла лиги на протяжении многих лет. Во всяком случае, так говорится в одном из отчетов, составленных для «Барсы». «Он по-разному относится к игрокам, — говорится в отчете. — Жорди Альба не должен протестовать. Судья сразу будет пресекать жесткие подкаты Пике и Маскерано. Может перестать свистеть фолы на Неймаре, а с Месси сейчас он ведет себя лучше».

Это один из примеров отчетов, в которых Негрейра расписывал характер арбитра, его стиль, а также давал рекомендации, как общаться с тем или другим. Похожие отчеты были составлены на множество других испанских судей.

Также в отчетах есть советы для игроков. Например, Неймару рекомендовали не «переигрывать» после столкновения с соперниками, пока судят Игнасио Вильянуэва, Матеу Лаос и Давид Борбалан. Альбе и Бускетсу настоятельно советуется не спорить с судьями, а Суаресу — не симулировать. Пике же рекомендовали вести себя аккуратнее с судьей Монтеро, который к нему особенно строг.

Неймар слегка «переигрывает». Фото Global Look Press

El Mundo тем временем раскопал, что принадлежащая Негрейре компания Dasnil, через которую и проводились финансовые операции, в налоговых декларациях в качестве необлагаемых налогом расходов указывала любопытные вещи. Например, 1500 персонализированных желтых и красных карточек, сотни именных монет, хамон на общую сумму 10 тысяч евро, а также билеты на футбольные матчи, зонтики и даже сумки-холодильники. Ну и еще множество мелочей — сэндвичи, одеяла, брюки, ручки с лазерными указками, сыры и вина. Все это оказалось подарками, которые Негрейра дарил судьям через свою фирму для улучшения отношений.

По информации As, пока у испанской налоговой нет доказательств, что платежи «Барселоны» влияли на судейский комитет и результаты игры. Известно, что клуб рассылает членам клуба (сосьос) и спонсорам специальные письма, в которых расписывается ситуация. Также клуб запустил внутреннее расследование, пригласив одного из мощнейших адвокатов — Андреу ван ден Эйнде. 12 апреля «Барселона» проведет пресс-конференцию, на которой обещает расставить все точки над i. Пока же Sport.es пишет, что у прокуратуры нет железных доказательств, что выплаты Негрейре влияли на результаты матчей.

«Барселона» в ответ подала пять исков против различных журналистов и СМИ, которые писали о деле Негрейры. И это не последние иски — готовятся еще. Кроме того, клуб создал специальную электронную почту, на которую все желающие могут отправить информацию из СМИ, которая может послужить поводом для иска.

Фото Global Look Press

Что говорят игроки «Барселоны»

«Меня не беспокоит эта история, — говорил в середине марта Хави. — Люди могут думать что хотят, но я знаю, что побеждал честно. Уйду, если однажды узнаю, что побеждал благодаря судьям. У меня никогда не было такого ощущения».

«Игроков это никогда не касалось, — заявил Жерар Пике. — Как команда мы ничего не получали. Эта тема здорово подходит для заговоров и первых полос. Это то, что обсуждает сейчас страна. Нужно понять, почему все это происходит».

«Судья может нравиться или не нравиться, но я никогда не видел ничего странного, — слова Жорди Альбы. — Никогда не замечал, чтобы судьи нам помогали. Они отняли у нас чемпионский титул в 2014-м, когда в последней игре с «Атлетико» отменили гол Месси из-за неправильно зафиксированного офсайда».

«Я убежден, что «Барселона» не подкупала судей, — считает Андрес Иньеста. — Пока я играл, не видел и не чувствовал чего-то странного».