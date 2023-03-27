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Сегодня, 11:30

Бразилия мечтает об Анчелотти. «Реал» изучает запасные варианты и смотрит на Нагельсманна

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Юлиан Нагельсман и Карло Анчелотти
Юлиан Нагельсман и Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press
Рассказываем, что стоит за слухами о возможных переменах на посту главного тренера мадридского суперклуба.

Шутки с бразильцами

Если вы мировая знаменитость, то для попадания во все новостные ленты достаточно невинной шутки. Так и произошло с Карло Анчелотти без его ведома, когда на пресс-конференции вратаря сборной Бразилии Эдерсона спросили про гипотетический вариант с приходом итальянского тренера в команду пентакампеонов. Кипер «Манчестер Сити» рассмеялся, вспомнив разговоры с мадридскими бразильцами, и заявил, что подобное возможно, а в Лиге чемпионов его команда сделает все, чтобы Анчелотти освободился из «Реала» как можно раньше.

Ничего серьезного. Еще в феврале, когда на клубном чемпионате мира мадридцы так и не встретились с «Фламенго», бразильскую тему поднимали несколько раз. Тогда Карло заявил, что ничего об этом не знает, а позже рассказал, как про Бразилию периодически шутят Винисиус Жуниор, Эдер Милитао и Родриго. Последний в недавнем интервью Globo говорил о том же, отмечая юмор Карло, который отвечает, что состав сборной они будут выбирать вместе. А отыгравший несколько лет под началом Анчелотти полузащитник Каземиро призвал уважать тренера и «Реал».

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press

Что касается разговоров о поездке в Бразилию агента итальянского специалиста, то изначально сообщалось — никаких переговоров у него не запланировано. Единственная цель — прочувствовать футбольную атмосферу страны на перспективу. В самой же Бразилии не скрывают, что Анчелотти — идеальная кандидатура на пост тренера сборной. Но понимают, что это очень дорого и практически нереально в том случае, если тренер не покинет «Реал» летом.

Тянуть до 2024 года, когда завершится контракт итальянца, пентакампеоны вряд ли готовы. На Кубок Америки они должны приехать в боевом, а не экспериментальном составе. И очевидно, что в начале апреля, когда в Европе пройдет женская Финалиссима между Бразилией и Англией, президент CBF Эдналдо Родригес вряд ли встретится с Анчелотти. Хоте главе федерации и приписывают цитату, что он не будет в ближайшее время болеть за «Реал», чтобы Карло поскорее стал свободен.

Карло Анчелотти. Эдерсон: «Есть большая вероятность, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии»

Между тем недавно Эдналдо сообщил, что планирует встретиться с потенциальными кандидатами. Кроме Анчелотти в списке фигурируют Жозе Моуринью, круто работавший с «Фламенго» и якобы собирающийся покинуть «Фенербахче» Жорже Жезуш, а также наставник «Флуминенсе» Фернандо Диниз. Последнее кажется фантастикой, потому что единственный бразилец в данном списке ставит крутую атакующую игру, но порой весьма своеобразно общается с футболистами.

Что касается Рамона Менезеса, который находился на скамейке южноамериканской сборной во время товарищеской игры с Марокко, — он всего лишь временная фигура. Отработав игру с приставкой «и.о.», тренер вернется в молодежную сборную, которую ждет континентальное первенство и отбор на чемпионат мира. А главная команда Бразилии должна получить постоянного наставника к июню.

Юлиан Нагельсман
Юлиан Нагельсман.
Фото Global Look Press

Пять кандидатов

Изменится ли к тому времени ситуация с Анчелотти? На данный момент это кажется ненаучной фантастикой, а периодически проскакивающие слухи о недовольстве руководства результатами и неких конфликтах вызывают большие сомнения. Да, Карло изредка дает резкие ответы журналистами, но легко понять человека, которого с интервалом в несколько дней спрашивают об одном и том же вроде нового контракта Асенсио.

В других случаях сомнения вызывают либо источники информации, либо ее качество. Например, кухня «Реала» от каталонских изданий — это такая же песня, как эксклюзив из раздевалки «Барселоны» в версиях мадридских СМИ. А когда поднимается тема недовольства игроков решениями Анчелотти и в качестве примера приводится перевод Камавинги на позицию левого защитника, хочется рассмеяться. Во-первых, француз порой играет там в сборной. Во-вторых, речь идет о разовых решениях в сложной кадровой ситуации.

Томас Тухель (слева) и&nbsp;Юлиан Нагельсманн. Тухель меняет в «Баварии» Нагельсманна. В добрый путь, Юлиан

Наконец, можно вспомнить прошлый сезон, когда после 0:4 в домашнем класико с непонятными тактическими экспериментами Анчелотти тоже прочили отставку. А он выиграл Лигу чемпионов и ла лигу, опередив в итоге «Барсу» на 15 очков. Так что подобные разговоры — обычное состояние атмосферы вокруг «Королевского клуба». Тем не менее есть информация, к которой стоит прислушаться.

Речь о том, что «Реал», как любой серьезный клуб, имеет список потенциальных кандидатов на пост главного тренера. А там в числе фаворитов некоторое время фигурировал Томас Тухель, и когда его подписала «Бавария», в Мадриде зашевелились. Согласно информации El Confidencial, президент сливочных Флорентино Перес даже утвердил пятерку кандидатов.

Зинедин Зидан
Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press

Фаворитом в ней числится так и не воплотивший в жизнь мечту о сборной Франции Зинедин Зидан. Конкуренты француза — Маурисио Почеттино, работающий со второй командой «Реала» Рауль, тренер «Байера» Хаби Алонсо и недавно уволенный из «Баварии» Юлиан Нагельсманн. Причем в случае с немцем это далеко не новость, и в Мадриде давно следят за его карьерой. Об этом говорили многие известные инсайдеры мирового футбола, включая Фабрицио Романо.

Сейчас же все вспомнили, как несколько лет назад Нагельсманн сказал: «Нет ничего круче «Реала». Когда тебе звонят из Мадрида, ты просто не можешь повесить трубку». А ведь контакты тренера с испанским суперклубом были еще в 2018 году, и стороны договорились поговорить снова, если интерес сохранится и тренер будет свободен.

В текущей ситуации совпадение двух факторов возможно, и вряд ли Нагельсманну стоит мгновенно реагировать на интерес «Тоттенхэма». После «Баварии» — это как резко понизить градус и уровень амбиций. Другое дело — «Реал», чьи болельщики уже шутят, вспоминая, как немец разбирался с «Барселоной». Но тут все зависит только от ситуации с Анчелотти, и развязка наступит не раньше, чем потерявший надежды на чемпионство «Реал» завершит свои выступления в ЛЧ и Кубке Испании. Бразилия и Мадрид застыли в ожидании.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
Юлиан Нагельсманн
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 26 22 2 2 49-9 68
2
 Реал 26 17 5 4 51-21 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 26 10 6 10 36-28 36
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 26 9 7 10 22-27 34
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Мальорка 26 9 5 12 22-27 32
12
 Жирона 26 8 7 11 40-41 31
13
 Хетафе 26 7 8 11 27-34 29
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 Севилья 26 7 7 12 29-42 28
15
 Кадис 26 6 10 10 21-38 28
16
 Вальядолид 26 8 4 14 20-38 28
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 Эспаньол 26 6 9 11 32-42 27
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 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
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