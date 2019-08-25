Зинедин Зидан: «Я был доволен игрой Хамеса Родригеса»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не стал критиковать полузащитника Хамеса Родригеса после матча чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:1). Ранее испанские СМИ сообщали, что «Реал» хочет расстаться с колумбийцем и не рассчитывает на него.

— Я был очень доволен игрой Хамеса, — цитирует AS Зидана. — Понятно, что он расстроился, когда его заменили. Но нет ничего больше — только разочарование от замены. Мы в целом не можем быть довольны тем, как завершилась игра. Недопустимо так поздно пропускать мяч, упустив столько моментов. Мы совершили ошибку, нам не хватило организованности.