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Зинедин Зидан: «Я был доволен игрой Хамеса Родригеса»

13:45
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не стал критиковать полузащитника Хамеса Родригеса после матча чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:1). Ранее испанские СМИ сообщали, что «Реал» хочет расстаться с колумбийцем и не рассчитывает на него.

— Я был очень доволен игрой Хамеса, — цитирует AS Зидана. — Понятно, что он расстроился, когда его заменили. Но нет ничего больше — только разочарование от замены. Мы в целом не можем быть довольны тем, как завершилась игра. Недопустимо так поздно пропускать мяч, упустив столько моментов. Мы совершили ошибку, нам не хватило организованности.

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