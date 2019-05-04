Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о ходе восстановления нападающего команды Винисиуса, который не играл с начала марта. 18-летний бразилец повредил голеностоп, но должен успеть восстановиться к концу сезона и может быть вызван на Кубок Америки в сборную Бразилии.

– Он тренируется, ему уже лучше, поэтому Винисиус может быть приглашен в сборную, – цитирует AFP Зидана. – Ему нужно было время на восстановление и полноценное лечение. Ведь игроку всего 18 лет. Он уже очень важен для нас, важен для нашего будущего. Он заслуженно занимает видное место в клубе. Но мы должны были дать ему спокойно восстановиться. Мы очень рассчитываем на него в будущем.