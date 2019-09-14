Зинедин Зидан: «В первом тайме играли просто феноменально»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру нападающего Карима Бензема и дебют полузащитника Эдена Азара в матче 4-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (3:2).

— Вторая половина матча выдалась более сложной, особенно начало, — приводит слова тренера Marca. — Сопернику удалось забить два быстрых гола, что заставило понервничать. Но я доволен игрой команды. Особенно первым таймом. Мы играли просто феноменально: забивали, атаковали, проводили хорошие комбинации. Теперь нужно стремиться, чтобы показывать такую игру все 90 минут.

Бензема я могу лишь пожелать продолжать забивать в таком же темпе. Мы очень рады видеть его в такой форме. Не зря ему аплодировал весь стадион.

Азар? Когда он получает мяч, то от него всегда исходит опасность. Но ему еще нужно набрать необходимые кондиции. Эден успел провести только четыре полноценных занятия с командой.

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