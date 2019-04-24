Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сравнил количество чемпионских титулов у своей команды и "Барселоны". Сине-гранатовые в среду могут в 26-й раз выиграть чемпионат Испании, если "Валенсия" обыграет "Атлетико".

- В следующем сезоне "Реал" постарается начать чемпионат максимально хорошо. Иначе нам придется сложно. Победа в ла лиге - одна из наших целей на следующий сезон, - приводит слова Зидана Marca. - У "Реала" 33 чемпионских титула. А сколько у "Барселоны"? В последние годы у них все хорошо. Мы признаем это и поздравляем их.

Цифры же говорят, что у "Реала" больше чемпионских титулов. Я не защищаюсь, а просто отвечаю на то, что вы говорите об их успешном выступлении в ла лиге в последнее время. Нужно изменить эту динамику.

"Реал" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 80 очков после 34 туров.

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