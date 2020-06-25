Зинедин Зидан: «Судейство в Испании? Рамос уже сказал об этом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после победы над «Мальоркой» (2:0) в матче 31-го тура чемпионата Испании.

«Рамос хотел забить со штрафного, — цитирует специалиста Marca. — Он много работал над этим на тренировках. Он наш лидер, наш капитан и ведет нас вперед. Судейство? Я не хочу в это вмешиваться. Рамос уже говорил об этом. У меня есть свое мнение. Нам нужно отдохнуть и подготовиться к следующему матчу. Игра в четыре нападающих? Мы здесь, чтобы пробовать разные варианты. У нас много игроков, и был такой вариант. Думаю, мы сыграли достаточно хорошо. Всегда есть, что улучшить, но я доволен победой.

Ранее Серхио Рамос заявил, что не согласен с защитником «Барселоны» Жераром Пике, который сказал, что судьи помогают «Реалу».