Рамос считает, что судьи не помогают «Реалу»

Капитан «Реала» Серхио Рамос после победы над «Мальоркой» в 31-м туре чемпионата Испании (2:0) ответил на критику судейства в матчах с мадридской командой. Ранее защитник «Барселоны» Жерар Пике говорил, что судьи помогают «Реалу».

— Мы не так много слышали об этом раньше, — цитирует Marca Рамоса. — Не верю, что судьи помогают нам каким-то образом. Я бы посоветовал определенным людям не создавать слухи или оправдания.