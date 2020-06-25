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Рамос считает, что судьи не помогают «Реалу»

25 июня 2020, 03:16
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Капитан «Реала» Серхио Рамос после победы над «Мальоркой» в 31-м туре чемпионата Испании (2:0) ответил на критику судейства в матчах с мадридской командой. Ранее защитник «Барселоны» Жерар Пике говорил, что судьи помогают «Реалу».

— Мы не так много слышали об этом раньше, — цитирует Marca Рамоса. — Не верю, что судьи помогают нам каким-то образом. Я бы посоветовал определенным людям не создавать слухи или оправдания.

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