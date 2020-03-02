Зинедин Зидан: «Положение Мариано Диаса в «Реале» не изменится после гола «Барселоне»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что после победы над «Барселоной» (2:0) в матче чемпионата Испании он не изменит своего отношения к ряду своих футболистов. В частности, у тренера журналисты спросили, будет ли он чаще выпускать на поле Мариано Диаса, который забил второй гол «Реала», выйдя на поле в компенсированное время.

— Мариано остается третьим нападающим в нашей иерархии, — цитирует L'Equipe Зидана. — Его игра не изменит общее положение дел. Но я рад за него, потому что у Мариано непростая ситуация. Он имеет мало игрового времени.