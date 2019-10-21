Зинедин Зидан: «Хочу остаться в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал свою возможную отставке. Французский специалист может быть уволен с поста в том случае, если мадридцы проиграют в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Галатасараем». Руководство в большей степени беспокоит игра, а не результат.

— Матч с «Галатасараем» действительно будет для нас решающим, — приводит слова 47-летнего специалиста Mundo Deportivo. — Я здесь уже 18 лет как игрок и тренер и с такой ситуацией сталкиваюсь не в первый раз. Мы понимаем, что плохо начали Лигу чемпионов, значит, будем исправлять ситуацию.

Я совру, если скажу, что меня не беспокоят слухи о моей отставке. Но я не могу запретить людям высказывать свою позицию. Я стараюсь абстрагироваться от этих разговоров и настраиваюсь на позитив. Со своей стороны скажу, что хочу остаться в «Реале».

В чемпионате Испании «Реал» занимает 2-е место с 18 очками. Однако в Лиге чемпионов после 2-х туров у команды Зидана только 1 балл.