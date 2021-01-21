Зидан взял на себя ответственность за поражение от команды из третьего дивизиона в Кубке Испании

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан взял на себя ответственность за поражение команды от «Алькойано» (2:1 доп. время) в матче 1/16 финала Кубка Испании.

«Мы сделали все, что могли. У нас были шансы забить второй гол, но мы ими не воспользовались, а потом пропустили после того, как сами нарушили правила. Это тяжелый момент для нас. Мы вылетели из Кубка. Все должно было быть иначе, но этого не произошло. Мы играли против команды из сегунды Б и должны были выиграть, но это не позор. Такое может случиться. Это то, что случается в карьере игрока. Сегодня тяжелый день, но мы не сойдем с ума. Будем думать об этом и много работать. Я тренер, поэтому ответственность лежит на мне», — цитирует пресс-служба «Королевского клуба» Зидана.

Ранее «Реал» проиграл «Атлетику» (1:2) в полуфинале Суперкубка Испании.