Зидан потерял безоговорочную поддержку болельщиков «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан потерял безоговорочную поддержку болельщиков, утверждает Marca. В первых двух турах нового чемпионата Испании мадридцы победили «Сельту» (3:1) и сыграли вничью с «Вальядолидом» (1:1).

В обеих встречах в стартовом составе не вышел ни один из новичков, на которых клуб потратил 300 миллионов евро. Кроме того, «Королевский клуб» пока не смог приобрести свою главную трансферную цель — полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, а также продать Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса, с которыми хотел расстаться Зидан.

Зидан вернулся в «Реал» в марте, но не смог поднять команду выше третьего места в прошлом чемпионате. В ходе предсезонного турне в США «Реал» был разгромлен принципиальным соперником «Атлетико» (3:7).