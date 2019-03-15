Зидан определился с заявкой "Реала" на первый матч после возвращения

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал заявку команды на домашний матч 28-го тура чемпионата Испании с "Сельтой", сообщает официальный Твиттер "сливочных". Ранее 46-летний французский специалист сменил Сантьяго Солари и подписал контракт с мадридским клубом до лета 2022 года.

Заявка выглядит следующим образом:

вратари – Куртуа, Навас, Лука;

защитники – Рамос, Варан, Начо, Марселу, Регилон, Одриосола;

полузащитники – Кроос, Модрич, Вальверде, Асенсио, Диас, Иско, Себальос;

нападающие – Бензема, Бэйл, Диас.

"Реал" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании с 51 очками. "Сельта" с 25 баллами располагается на 18-й строчке.

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