Зидан определился с заявкой "Реала" на первый матч после возвращения

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал заявку команды на домашний матч 28-го тура чемпионата Испании с "Сельтой", сообщает официальный Твиттер "сливочных". Ранее 46-летний французский специалист сменил Сантьяго Солари и подписал контракт с мадридским клубом до лета 2022 года.
Заявка выглядит следующим образом:
вратари – Куртуа, Навас, Лука;
защитники – Рамос, Варан, Начо, Марселу, Регилон, Одриосола;
полузащитники – Кроос, Модрич, Вальверде, Асенсио, Диас, Иско, Себальос;
нападающие – Бензема, Бэйл, Диас.
"Реал" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании с 51 очками. "Сельта" с 25 баллами располагается на 18-й строчке.
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📝 Our 19-man squad for the #RMLiga match against @RCCelta! pic.twitter.com/KXhScgktTr– Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 15 марта 2019 г.