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Зидан допускает возможность того, что Роналду вернется в «Реал»

16:13

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в мадридскую команду.

«Все может быть. Мы помним Криштиану и все, что он сделал для команды. Но сейчас он игрок «Ювентуса», мы должны уважать это. Посмотрим, как сложится в будущем. Я тренировал его, он меня очень впечатлил», — цитирует Зидана Sky Sport Italia.

Во вторник, 16 марта, «Реал» сыграет с «Аталантой» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало игры — в 23.00 мск. Первая встреча закончилась победой мадридского клуба — 1:0.

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