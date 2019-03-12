Журналист Radio Marca – о возвращении Зидана: "Мы все в шоке! Это было неожиданно"

Науэль Миранда, футбольный обозреватель Radio Marca, поделился с корреспондентом "СЭ" своим мнением о возвращении Зинедина Зидана на пост главного тренера "Реала".

– Мы все в шоке! Это было неожиданно, – признался Миранда. – Зидан в последние годы проявил себя как лучший тренер "Реала" – по уровню доминирования над остальными, – и я жду, что сейчас у него будет больше полномочий, и он сможет внести те структурные изменения в команду, которые ему не дали совершить минувшим летом, что и привело к его уходу. (Егор Бычков)

"Реал" объявил о возвращении Зидана