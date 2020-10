Жозеп Бартомеу: «Барселона» приняла решение участвовать в европейской суперлиге"

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу на пресс-конференции, посвященной его уходу из клуба, сообщил, что каталонцы приняли решения участвовать в европейской суперлиге.

«Могу сообщить вам кое-какие необычные новости. Вчера мы приняли предложение об участии в будущей европейской суперлиге, которая гарантировала бы будущую финансовую устойчивость клуба», — цитирует Бартомеу журналист Дермон Корриган в Twitter.

Суперлига — клубный футбольный турнир, в котором будут участвовать лучшие клубы Европы. На данный момент неизвестен окончательный формат турнира и список участников. По предварительным данным, чемпионат будет проходить по круговой системе с матчами дома и на выезде каждый с каждым.

OMG!!! Bartomeu: «I can announce some extraordinary news. Yesterday we accepted a proposal to participate in a future European superleague, which would guarantee the future financial sustainability of the club. And we have accepted the future Club World Cup format.»